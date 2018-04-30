"Türkiye'nin benim gibi at ve sarışına ihtiyacı varmış!"

Yeliz Yeşilmen, uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen gündemden düşmüyor.

Magazin - 30.04.2018 10:44
"Türkiye'nin benim gibi at ve sarışına ihtiyacı varmış!"
Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Yeliz Yeşilmen, eşi Uğur Akbaş'la bir mekanda eğlendikten sonra çorbacıya geçtiler.

Yeşilmen'e, uzun süredir ekranda olmamasına rağmen gündemde kalmayı nasıl başardığı sorulunca ''Demek ki Türkiye'nin benim gibi at ve sarışın bir kadına ihtiyacı varmış. Bir şey yapmadım'' cevabını verdi.

Yeliz Yeşilmen aldatıldı mı?

Yeliz Yeşilmen aldatıldı mı?
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