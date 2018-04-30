Türkiye yatırımı reklam çıktı!

Hadise, önceki günlerde Bodrum Yalıkavak'ta 2 yıl önce açıp iki sezon işlettiği plajın 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle davalık olmuş, ikinci kez haciz şoku yaşamıştı.Haciz haberleriyle ilgili sessizliğini koruyan Hadise, Bodrum Yalıkavak'ta 2 milyon Euro'ya (10 milyon TL) villa satın aldığı haberlerini asılsız olduğu ortaya çıktı.Ünlü şarkıcı, evin bulunduğu yeni yapılan sitenin sadece tanıtımını yapacak.