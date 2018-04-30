Hadise, önceki günlerde Bodrum Yalıkavak'ta 2 yıl önce açıp iki sezon işlettiği plajın 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle davalık olmuş, ikinci kez haciz şoku yaşamıştı.
Haciz haberleriyle ilgili sessizliğini koruyan Hadise, Bodrum Yalıkavak'ta 2 milyon Euro'ya (10 milyon TL) villa satın aldığı haberlerini asılsız olduğu ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı, evin bulunduğu yeni yapılan sitenin sadece tanıtımını yapacak.
Türkiye yatırımı reklam çıktı!
Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'de hiç yatırımı olmadığı ortaya çıkan Hadise'nin ilk kez Türkiye'de yatırım yaptığı haberleri duyulmuştu. Ancak haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
30.04.2018 08:00 Magazin