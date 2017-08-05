Türkiye A Milli Kadın Hokey Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

Hırvatistan'ın Sveti Ivan Zelina kentinde düzenlenen EuroHockey Championship III Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Hokey Kadın Takımı Şampiyon oldu.

Diğer Sporlar - 05 Ağustos 2017 19:00

28 Temmuz 5 Ağustos 2017 tarihleri arasında İsviçre, Litvanya, Hırvatistan ve Slovenya ile şampiyonluk mücadelesi veren Ay Yıldızlılar ilk maçında Litvanya ile 2-2 berabere kaldı. Hırvatistan'ı 2-0, Slovenya'yı ise 8-0 ile geçen Milliler şampiyonun belirleneceği maçta İsviçre ile karşılaştı.



Zorlu isviçre maçını 2-1 kazanan A Milli Kadın Hokeyciler EuroHockey Championship III Kadınlar Avrupa Şampiyonasında şampiyon olarak Championship II'ye yükseldi.



Şampiyona sonunda yapılan seremonide en iyi oyuncu ödülünü Millilerimizin Kaptanı Perihan Küçükkoç aldı.



KAYNAK: DHA

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