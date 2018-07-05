Tümer Metin-Gamze Topuz yine barıştı!
Tümer Metin'den 'aşk' dolu paylaşım!
Aşklarına geçtiğimiz aylarda üçüncü kez şans veren Gamze Topuz-Tümer Metin çifti, yaz sezonunu Çeşme'de açtı.Magazin - 05.07.2018 17:59
Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Tümer Metin ile Gamze Topuz, ilişkilerine üçüncü kez şans vermişti. İkili, birlikte Çeşme'de tatile gitti. Tümer Metin, önceki gün Çeşme'de bir plajda oyuncu aşkı Gamze Topuz'un göğsüne yatıp poz verdi. Eski futbolcu, sosyal medya hesabından yayınladığı kareye, kalp emojisi ile birlikte "Huzur. Bazı şeyler asla değişmez" notunu yazdı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Gamze Topuz, Tümer Metin
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
MAGAZİN HABERLERİ
- Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
- Gülşen o iddialara yanıt verdi!
- Zehra'nın arkasına saklandı!
- Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
- Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
- Derya Balta'nın son hali şoke etti!
- Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
- Küvet pozu olay yarattı!
- Deniz Çakır ateş püskürdü!
- Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!