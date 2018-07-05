Tümer Metin'den 'aşk' dolu paylaşım!

Magazin - 05.07.2018 17:59

Tümer Metin-Gamze Topuz yine barıştı!

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Tümer Metin ile Gamze Topuz, ilişkilerine üçüncü kez şans vermişti. İkili, birlikte Çeşme'de tatile gitti. Tümer Metin, önceki gün Çeşme'de bir plajda oyuncu aşkı Gamze Topuz'un göğsüne yatıp poz verdi. Eski futbolcu, sosyal medya hesabından yayınladığı kareye, kalp emojisi ile birlikte "Huzur. Bazı şeyler asla değişmez" notunu yazdı.