Tülin Şahin'den şaşırtan itiraf!

Magazin - 03.07.2018 12:55

Tülin Şahin başarısının sırrını anlattı!

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Tülin Şahin, fit vücudunun sırrını açıkladı. Moda ve kariyer hakkında verdiği tüyolar ile gündeme gelen Şahin, bu kez fit vücudu hakkında konuştu. 37 yaşındaki Tülin Şahin, "İstediğimi yiyorum, kendi ekibim dahil herkes buna şaşırıyor. Mesela tek başına iki tam pizza bitiriyorum veya iki tabak mantı yiyorum. Gittiğim restoranlarda 'Bu nasıl oluyor?' diye soruyorlar. Cevabım 'spor' oluyor. 'No diet' sistemi bence çok iyi" ifadelerini kullandı.