Tülay Günal: "Tiyatro uğruna aç, susuz kaldım"

Başarılı oyuncu Tülay Günal, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'le röportaj yaptı. Başarılı oyuncu samimi açıklamalarda bulundu. İşte röportajdan kesitler...* Tiyatro benim için bir yaşam biçimidir. Tiyatro yaparken hiçbir beklentim olmadı. Tiyatro uğruna yeri geldi aç kaldım, susuz kaldım ama onurumu satmadım. Hakikaten aç kaldım, lafta değil. Hele ki ilkeleriniz, idealleriniz varsa daha beterini yaşarsınız. Önemli olan hedeften şaşmamak.*Ben bu işin eğitimini alarak buralara geldim ve işimi hep aşkla yaptım. Mesleğime asla ihanet etmedim. Diğeri çok ucuz ve yakışıksız olurdu. Tiyatro eğitimi almayan insanlar gündelik çıkarlar yönünde hareket edebiliyor. Aslında sorun, tiyatro eğitimi almış insanların bile sağlam bir duruş gösterememesi. Bizim işimiz konuşmak değil, seyirciye ne sunduğumuz önemli.