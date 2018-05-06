Tuba Büyüküstün önceki gün reklam yüzü olduğu markanın Anneler Günü etkinliğine ikiz kızları Toprak ve Maya ile katıldı. Tuba Büyüküstün’ün çocuklarla birlikte eğlenceli saat yapım atölyesinde buluştuğu etkinliğe, anneler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Tuba Büyüküstün etkinlikte çocuklarla oyunlar oynadı ve onlarla birlikte saat tasarladı. Etkinlik sonunda ise çocuklar tasarladıkları saatleri annelerine hediye etti. Toprak ve Maya da Tuba Büyüküstün için birer saat tasarladı.
Tuba Büyüküstün ikiz kızlarıyla!
Tuba Büyüküstün, Anneler Günü etkinliğine ikiz kızları Toprak ve Maya ile katıldı.Magazin - 06.05.2018 11:35
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