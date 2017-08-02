Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Futbol - 02 Ağustos 2017 14:34

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz’ın kulübümüze transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.GOL KRALI OLMUŞTU2009-10 ve 2011-12 sezonları arasında daha önce de Trabzonspor formasını giyinen 32 yaşındaki futbolcu, 2011-12 sezonunda bordo mavili forma ile attığı 32 golle gol krallığı da yaşamıştı. Ayrıca Burak Trabzonspor forması giydiği 2.5 yıllık sürede 90 maçta 58 gol kaydetmişti.KAYNAK: DHA