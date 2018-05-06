Trabzonspor 2-5 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Trabzonspor'u 5-2 mağlup ederek puanını 43'e yükseltti.

Spor - 06.05.2018 09:15
Trabzonspor 2-5 Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'a konuk oldu. Maça hızlı başlayan Kasımpaşa, 11. dakikada Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor bu gole 6 dakika sonra Novak ile karşılık verdi. Skor 1-1 oldu. Kasımpaşa'da Trezeguet 22. dakikada attığı golle takımını bir kez daha öne geçirdi: 1-2 İlk yarıda son sözü 45+1. dakikada attığı golle Mensah söyledi.Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 3-1 önde tamamladı.

Trabzonspor ikinci yarıya golle başladı. Bordo-mavili ekipte ikinci kez sahneye çıkan Filip Novak attığı golle farkı 1'e indirdi. 2-3 goller arka arkaya gelmeye devam etti. Trezeguet 59. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı. 2-4 Zorlu mücadelede son sözü Diagne söyledi. 74. dakikada kendinin ikinci takımının ise 5. golüne imza attı.
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Bağlantılar: Trabzonspor, Kasımpaşa

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