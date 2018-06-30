Törene Bergüzar Korel damgası!
Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç ile Beyrut'ta düzenlenen Biaf ödül törenine katıldı. Kıyafeti ile göz kamaştıran güzel oyuncu herkesin ilgi odağı oldu
Magazin - 30.06.2018 13:22
Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Uluslar arası Biaf ödül törenine oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç de katıldı.
Bergüzar Korel, Engin Akyürek'in sevgilisini oynayacak!GÖZ KAMAŞTIRDI
Bergüzar Korel ve oyuncu eşi Halit Ergenç davetin odak noktası oldu. Bergüzar Korel, giydiği beyaz pul işlemeli hafif kabarık ve sırt dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı.
Ünlü çift kırmızı halıda el ele boy gösterirken Bergüzar Korel şıklığı ve zerafetiyle gecceye damga vurdu.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.