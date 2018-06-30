Törene Bergüzar Korel damgası!

Magazin - 30.06.2018 13:22

Bergüzar Korel, Engin Akyürek'in sevgilisini oynayacak!

Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Uluslar arası Biaf ödül törenine oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç de katıldı.Bergüzar Korel ve oyuncu eşi Halit Ergenç davetin odak noktası oldu. Bergüzar Korel, giydiği beyaz pul işlemeli hafif kabarık ve sırt dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı.Ünlü çift kırmızı halıda el ele boy gösterirken Bergüzar Korel şıklığı ve zerafetiyle gecceye damga vurdu.