TOLGSHOW'un konuğu İlker Ayrık!

Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ karakteri ile milyonları güldürdüğü programı TOLGSHOW, ikinci sezon bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor.

TV Dünyası - 05.07.2018 16:26
TOLGSHOW'un konuğu İlker Ayrık!
TOLGSHOW’un ikinci sezon ikinci bölüm konuğu ünlü sunucu ve oyuncu İlker Ayrık olacak. Tolga Çevik, 20 yıllık arkadaşı İlker Ayrık’ı sahnede ilk kez ağırlayacak, izleyiciler kahkahaya doyacak.

Oğlu Sarp’ı parka götüren Arkadaşım, son sosisli sandviçi almak isteyecek ama rakibi İlker Ayrık da o sandviçe talip olacak ve ikisi tartışacaklar. Sarp ağlamaya başlayacak ve Ayrık, Sarp’ın kendi çocuğu olduğunu anlayacak. Sarp, Arkadaşım ve İlker Ayrık’ın ellerinden tutarak annesine gerçek babasını soracak.

ARKADAŞIM BİLGELİK YOLUNDA!


TOLGSHOW’un ikinci perdesinde karayollarından emekli Çinli Arkadaşım eşi Sarp Bozkurt ile birlikte Konfüçyüs’e gidecek ve bilgeliği arayacaktır. Fakat yolda Moğol askerleri ile mücadele edecek olan Arkadaşım aradığı bilgeliği bulabilecek mi?

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği; Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt’un da yer aldığı merakla beklenen TOLGSHOW’un yeni sezon ikinci bölümü 7 Temmuz Cumartesi saat 22.15’te FOX’ta.

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Bağlantılar: TOLGSHOW, Tolga Çevik

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