TOLGSHOW'un konuğu İlker Ayrık!

Oğlu Sarp’ı parka götüren Arkadaşım, son sosisli sandviçi almak isteyecek ama rakibi İlker Ayrık da o sandviçe talip olacak ve ikisi tartışacaklar. Sarp ağlamaya başlayacak ve Ayrık, Sarp’ın kendi çocuğu olduğunu anlayacak. Sarp, Arkadaşım ve İlker Ayrık’ın ellerinden tutarak annesine gerçek babasını soracak.
ARKADAŞIM BİLGELİK YOLUNDA!
TOLGSHOW’un ikinci perdesinde karayollarından emekli Çinli Arkadaşım eşi Sarp Bozkurt ile birlikte Konfüçyüs’e gidecek ve bilgeliği arayacaktır. Fakat yolda Moğol askerleri ile mücadele edecek olan Arkadaşım aradığı bilgeliği bulabilecek mi?
25 Film’in yapımcılığını üstlendiği; Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt’un da yer aldığı merakla beklenen TOLGSHOW’un yeni sezon ikinci bölümü 7 Temmuz Cumartesi saat 22.15’te FOX’ta.