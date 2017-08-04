Tolgahan Sayışman, su altında oyunculuk eğitimi aldı!

Tolgahan Sayışman, başrolünü Hande Erçel’le paylaşacağı ‘Siyah İnci’ dizisindeki karakterine üç eğitmenden dalış ve su altı eğitimi alarak hazırlanıyor.

Magazin - 04 Ağustos 2017 22:15

Başrolünü Tolgahan Sayışman ve Hande Erçel’in paylaştıkları ‘Siyah İnci’nin çekimleri önümüzdeki günlerde Antalya’da başlayacak.



Kadrosunda Berk Hakman, Hüseyin Avni Danyal, Nurseli İdiz ve Burak Altay’ın da yer aldığı dizi, eylül ayında star TV’de ekrana gelecek. Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal (Hande Erçel) ve balıkçılık işiyle

uğraşan Kenan’ın (Tolgahan Sayışman) aşkını anlatacak olan projede Sayışman, rolüne su altında hazırlandı.



10 gün su altında çalıştı

Yönetmenliğini Erol Özlevi’nin, senaristliğini Yekta Torun’un yaptığı dizide, Kenan rolüne hayat verecek olan Sayışman, İstanbul’da bir hafta boyunca üç eğitmenden dalış ve su altında duyguları daha iyi yansıtabilmek için oyunculuk eğitimi aldı. Projenin tanıtım çekimleri için Antalya’ya giden oyuncu, aynı eğitime orada da üç gün boyunca devam edecek.

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