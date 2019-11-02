Tolgahan Sayışman hakkında merak edilenleri cevapladı!

Bebeklerinin sağlık durumunda yeni gelişme!

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, Onedio'ya konuk oldu. Sayışman, kendisi hakkında merak edilen soruları cevapladı.Tolgahan Sayışman, kıskançlık sorusuna "Bu ilaç gibi... 10 mg. iyi ama 20 mg. hasta eder, biraz daha fazlası öldürür. İlişkiyi diri tutması için kıskanmak lazım. Sadece aşırıya kaçmamak gerekiyor. Tadında kıskançlık iyidir." diyerek cevap verdi.Yakışıklı oyuncu, 'Tolgahan Sayışman' olmanın avantaj olup olmadığı sorusuna "Karşı tarafın samimiyetini ölçemiyorsunuz. Ama normalde ulaşamayacağınız ve çözemeyeceğiniz birçok konuyu rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Kainat güzeli bir kadınla evlendim, daha ne olsun? Mutlu bir evliliğim var." diyerek yanıt verdi.