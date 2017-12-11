Tolga Sarıtaş ile Aybüke Pusat aşk yaşıyor mu?

Söz dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş ile Aybüke Pusat’ın aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Dedikodu - 11.12.2017 17:31
Tolga Sarıtaş ile Aybüke Pusat aşk yaşıyor mu?
Gündemi uzun süre meşgul eden ve dizinin hayranlarının mutlulukla karşıladığı bu gelişmenin doğru olup olmadığı merak konusu olmuştu. Dizide Bahar ve Yavuz karakterlerine hayat veren iki oyuncu hakkındaki aşk iddiası Tolga Sarıtaş’a soruldu. Tolga Sarıtaş, "Yok öyle bir şey arkadaşlar” diyerek iddiaları yalanladı. (Kaynak: milliyet.com.tr)

Tolga Sarıtaş'ın set kaçamağı!

Tolga Sarıtaş'ın set kaçamağı!

Tolga Sarıtaş'a köpek saldırdı!

Tolga Sarıtaş'a köpek saldırdı!



YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DEDİKODU HABERLERİ

  • İşte Alişan'ın yeni sevgilisi!
  • Kahvaltı keyfi tatsız bitti!
  • Aynı projede mi buluşuyorlar?
  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
  • Burak ile Murat'ın arası mı açıldı?
  • Hadise'ye büyük şok!
  • Ve Ebru Gündeş boşanıyor!
  • Amsterdam kaçamağı!
  • Onlar da villaya taşındı!
  • Hadise'nin yeni aşkı o mu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Serenay Sarıkaya'nın ilham kaynağı
  • Tolga Sarıtaş aşk iddialarına cevap verdi!
  • Demet Akalın'dan Eser Yenenler'e olay cevap!
  • Ünlü çift kural bozdu!
  • Ünlü oyuncu ölümden döndü!
  • Adli Tıp'dan Rüzgar Çetin’e kötü haber!
  • Demet Şener hakkında şok iddia!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Serenay Sarıkaya'nın ilham kaynağı