Tolga Sarıtaş ile Aybüke Pusat aşk yaşıyor mu?

Dedikodu - 11.12.2017 17:31

Tolga Sarıtaş'ın set kaçamağı!

Tolga Sarıtaş'a köpek saldırdı!

Gündemi uzun süre meşgul eden ve dizinin hayranlarının mutlulukla karşıladığı bu gelişmenin doğru olup olmadığı merak konusu olmuştu. Dizide Bahar ve Yavuz karakterlerine hayat veren iki oyuncu hakkındaki aşk iddiası Tolga Sarıtaş’a soruldu. Tolga Sarıtaş, "Yok öyle bir şey arkadaşlar” diyerek iddiaları yalanladı. (Kaynak: milliyet.com.tr)