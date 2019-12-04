New York’ta gerçekleşen törende ödüller sahiplerini bulurken, ilk kez Türk oyuncu Tolga Sarıtaş da final jürisinde yer aldı.
21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın yarıştığı uluslararası organizasyonda, başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş,“En İyi Kadın Oyuncu” kategorisinde final jürisi olarak görev yaptı.
Uluslararası arenada ülkemizi başarılı temsil eden genç oyuncu FOX’un yeni dizisi “Ferhat ile Şirin”deki başarılı performansı ile de dikkat çekiyor. Ölümsüz bir aşkın anlatıldığı “Ferhat ile Şirin”dizisi, her Cuma saat 20.00’de FOX’ta.
Tolga Sarıtaş, Emmy Ödülleri'nde final jürisi oldu!
Bu yıl 47.'si düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Haluk Bilginer'in ardından, sevindirici bir haber de Tolga Sarıtaş'tan geldi.
04.12.2019 17:58 Magazin