Tırnak beyazlatma formülleri!

Tırnak sararmalarını 4 etkili formül ile engelleyebilirsiniz...

Güzellik - 04.05.2018 14:17
Tırnak beyazlatma formülleri!
Tırnak sararması genellikle sigara içenlerde sık rastlanan bir sorundur. Ancak sigara haricinde de sık oje sürmek, kozmetik ürünler ve işlemler tırnakların sararmasına sebep olur. Tırnak beyazlatma formülleri ile sararan tırnaklarınızı kolaylıkla beyazlatabilirsiniz.

Tırnak beyazlatma formülleri:

Diş macunu ile tırnak beyazlatma

Beyazlatan diş macunların sararan tırnakları beyazlatmada da etkilidir. Eski bir diş fırçasına bir miktar beyazlatıcı diş macunu sürün ve tırnaklarınızı fazla bastırmadan fırçalayın. Beyazlatıcı diş macunu ile tırnak beyazlatmak için tırnak fırçalarını da kullanabilirsiniz. Düzenli olarak bu formülü uygulamalısınız.


Limon suyu ve karbonat ile tırnak beyazlatma

Yarım limonun suyunu 1 paket karbonat ile karıştırıp kıvamlı bir macun elde edin. Bu macunu tırnaklarınıza sürün ve fırçalayın. Düzenli kullanırsanız limon suyu ve karbonat karışımı ile tırnaklarınızı beyazlatabilirsiniz.

Oksijenli su ve karbonat ile tırnak beyazlatma

Oksijenli su da beyazlatıcı özelliği ile bilinir. Oksijenli su ve karbonat karışımı ile tırnaklarınızı fırçalayabilirsiniz.

Sirkeyle tırnak beyazlatma

Sirkeyle tırnak beyazlatma işlemi için özellikle elma sirkesi gerekli. Elma sirkesinin içerisindeki malik ve asetik asit sararan tırnakların beyazlatılmasını sağlıyor. Sirkeyle tırnak beyazlatma işleminin bir diğer faydası ise sirkenin mantar önleyici özelliği sayesinde mantardan korumasıdır.
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