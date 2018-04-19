Tevetoğlu soyadını istemiyor!

Magazin - 19.04.2018 14:10

Tarkan şokta!

Birsel Tevetoğlu, eski eşiyle 2 Temmuz 2005 yılında evlendiğini ve bu evlilikten müşterek bir kızlarının olduğunu belirterek İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açtı.Boşandıktan sonra davalı Hakan Tevetoğlu'nun rızasıyla belirli bir süre ''Tevetoğlu'' soyadını kullandığını dilekçesinde vurgulayarak Birsel Tevetoğlu, ''Çocuğumun büyümüş olması ve çevremde de “Keser” soyadıyla tanındığım için bu davayı açtım.''