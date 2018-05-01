Tescilli güzel kuzeniyle arasına girdi!

Hakan Sabancı'dan sürpriz doğum günü!

Sabancı kardeşler, Beşiktaş maçına gitti!

Ortaya atılan iddiaya göre Aslıhan Karalar, geçtiğimiz aya kadar Hakan Sabancı'nın kuzeni Fethi Kamışlı'yı sosyal medyadan takip ediyordu ancak bir anda takibi bıraktı.Hakan Sabancı, tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın 19. yaşı şerefine doğum günü kutlaması organize etmişti. İkili, fotoğraflarının çekilmesine aldırış etmeden sarmaş dolaş eğlenmeye devam etti.Hakan Sabancı'nın ağabeyi Hacı Sabancı'nın dolu dizgin aşk yaşadığı Zeynep Nazlı Kayı'nın Fethi Kamış ile evliliğin eşiğinden döndüğü iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.Hakan Sabancı ve Aslıhan Karalar'ın ilişkisinin altından da Fethi Kamışlı'nın çıkması herkesi şoke etti. Geçtiğimiz aya kadar Fethi Kamış ile sosyal medyadan takipleşen Aslıhan Karalar, Kamışlı'yı bir anda takibi bıraktı.Fethi Kamışlı'nın Hacı gibi Hakan Sabancı ile de selamı sabahı kestiği iddia edildi.Kaynak: Gazete Vatan