Teoman: Haydi kızlar bana gidiyoruz

Magazin - 23.12.2017 06:00

Teoman, önceki gecce Etiler’deki bir mekandan iki kadınla çıkarken görüntülendi. Kadınlara “Haydi kızlar bana gidiyoruz. Arkadaki araçla gelin” diyen rock’çı, daha sonra arkadaşının kullandığı araca bindi.Kaynak: hurriyet.com.tr