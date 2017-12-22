Teoman, önceki gecce Etiler’deki bir mekandan iki kadınla çıkarken görüntülendi. Kadınlara “Haydi kızlar bana gidiyoruz. Arkadaki araçla gelin” diyen rock’çı, daha sonra arkadaşının kullandığı araca bindi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Teoman: Haydi kızlar bana gidiyoruz
Önceki gecce Etiler’deki bir mekandan iki kadınla çıkarken görüntülenen Teoman, kadınlara “Haydi kızlar bana gidiyoruz. Arkadaki araçla gelin” dedi.Magazin - 23.12.2017 06:00
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