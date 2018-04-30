Tehlikeli Karım'ın finali isyan yarattı!

Oyuncuları ve senaryosuyla iddialı başlayan Tehlikeli Karım dizisi, dün akşam 6. ve final bölümüyle izleyiciyle buluştu. Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir, Bige Önal ve Mustafa Üstündağ’ın yer aldığı dizi, kara-komedi olarak da adlandırılan hikayesiyle, aslında ekran başındakileri de hayli de memnun ediyordu.

TV Dünyası - 30.04.2018 11:43
Tehlikeli Karım'ın finali isyan yarattı!
Aniden final yapan dizinin son bölümü de hızlandırılmış bir şekilde izleyiciye aktarılmaya çalışıldığı için olaylar iyice birbirine girdi.

Kimin kimi öldürmeye çalıştığı tam anlaşılamayan yemekte Seda’nın ölmesi, sonra hepsinin Derin ile birlikte Alper’e bir oyun olduğunun anlaşılması, bu koşulla Derin’in Seda’yı Alper'den uzaklaştırmak için yüklüce bir parayla tehdit edip oyundan çıkarması, komşu kadın Ferda’nın Çınar’ın katili çıkması, sonradan kocası sanılan adamın kocası olmadığı ve katilin kendisi olduğunu itiraf etmesiyle dizi önce bir dumura uğrattı.

Komşular meğer Derin’in parasının peşine düşüp kavga sırasında Çınar’ın camdan düşüp ölmesine neden olmuşlar.

Entrikacı karı-kocanın daha pek çok hikayesi olmasına karşın, dizinin başından beri çok konuşulan o mühürlü içeceği birlikte içtiler ve dizi burada final yaptı.

Diziyi izleyenler sosyal medyada, çok beğenmelerine rağmen dizinin apar topar ekrandan kaldırılmasına isyan ettiler.
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