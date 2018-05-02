Tarkan'ın Avrupa Turnesi sona erdi!

Megastar Tarkan, "fizy Tarkan Konserleri" kapsamında 29 Nisan akşamı Hamburg Barclaycard Arena’da unutulmaz bir konsere daha imza atarak Avrupa turnesini noktaladı. Megastar, 7 şehir 8 konserlik maratonunda Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da yaklaşık 60 bin sevenleriyle buluştu.7 yıl aranın ardından geçtiğimiz Haziran ayında çıkardığı "10" albümünden "Yolla" şarkısıyla gecenin açılışını yapan Megastar, "Beni Çok Sev", "Çok Ağladım", "Çay Simit" gibi yeni şarkılarının yanı sıra "Şımarık", "Kuzu Kuzu", "Kış Güneşi" gibi efsaneleşen şarkılarını da seslendirdi.Türkiye’de başlattığı dijital müzik döneminde ilklere imza atarak Megastar Tarkan’ın son albümü 10’u ilk kez sevenleriyle buluşturan fizy, Tarkan’ın muhteşem sahne performansını da Harbiye Açıkhava’daki Tarkan fizy konserleri ve konserlerden yapılan canlı yayınlar ile hayranlarıyla ulaştırmıştı.Baba olmanın heyecanını yaşayan Tarkan, tüm ekibine Instagram hesabından teşekkür etmeyi ihmal etmedi.