Tarkan ülkeyi terk mi ediyor?

Magazin - 09.12.2017 13:30

Alman Konsolosluğu'nda Tarkan coşkusu!

Tarkan'ın #tbt pozu!

Tarkan'ın 'baba'lık provası!

"Alman "Bild" gazetesinde 6 Aralık 2017 tarihinde hakkımda yayınlanan haberde Almanya'daki oturum talebimle ilgili yanlış bir algı yaratılmasına neden olabilecek, doğru olmayan bilgiler verilmiş ve gereksiz varsayımlarda bulunulmuştur.Oturum talebimin söz konusu haberde ifade edildiği sebeplerden olmamasıyla birlikte ülkemi terk etmek gibi bir düşüncem de asla yoktur.Oturumu Almanya'da olan eşim Pınar Tevetoğlu'yla sıklıkla Almanya'ya seyahat ettiğimizden, benim oradaki yasal kalış sürelerimle ilgili bir vize sorunu yaşamamak içindir Almanya oturumu başvurum.Bu kadar net ve anlaşılır olan bir talebin başka yerlere çekilmesi, konunun özünden saptırılıp doğruluk içermeyen olumsuz bir gündem yaratılmaya çalışılması beni üzmüştür.Kimseyi zor durumda bırakmamak ve yanlış anlaşılmalara sebep olmamak için konuyla ilgili gerekli duyarlılığın gösterilmesini rica ederim.Tarkan"