Tarkan ülkeyi terk mi ediyor?

Tarkan hakkında Alman "Bild" gazetesinde çıkan habere yanıt verdi. Almanya'daki oturum talebiyle ilgili yapılan haberde Megastar'ın Türkiye'ye terk edeceği iddia edilmişti.

Magazin - 09.12.2017 13:30
Tarkan ülkeyi terk mi ediyor?
İŞTE TARKAN'IN AÇIKLAMALARI:

"Alman "Bild" gazetesinde 6 Aralık 2017 tarihinde hakkımda yayınlanan haberde Almanya'daki oturum talebimle ilgili yanlış bir algı yaratılmasına neden olabilecek, doğru olmayan bilgiler verilmiş ve gereksiz varsayımlarda bulunulmuştur.

Alman Konsolosluğu'nda Tarkan coşkusu!

Alman Konsolosluğu'nda Tarkan coşkusu!



Oturum talebimin söz konusu haberde ifade edildiği sebeplerden olmamasıyla birlikte ülkemi terk etmek gibi bir düşüncem de asla yoktur.

Oturumu Almanya'da olan eşim Pınar Tevetoğlu'yla sıklıkla Almanya'ya seyahat ettiğimizden, benim oradaki yasal kalış sürelerimle ilgili bir vize sorunu yaşamamak içindir Almanya oturumu başvurum.

Tarkan'ın #tbt pozu!

Tarkan'ın #tbt pozu!



Bu kadar net ve anlaşılır olan bir talebin başka yerlere çekilmesi, konunun özünden saptırılıp doğruluk içermeyen olumsuz bir gündem yaratılmaya çalışılması beni üzmüştür.

Kimseyi zor durumda bırakmamak ve yanlış anlaşılmalara sebep olmamak için konuyla ilgili gerekli duyarlılığın gösterilmesini rica ederim.
Tarkan"

Tarkan'ın 'baba'lık provası!

Tarkan'ın 'baba'lık provası!



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Bağlantılar: Tarkan, Pınar Tevetoğlu

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