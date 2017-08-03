Tarihi sarnıç üstünde dans performansı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, tarihi Zeytin Sarnıcı'nın üzerinde düzenlenen dans performansı ilgi çekti.

Kültür-Sanat - 03 Ağustos 2017 14:05
Arthill Sanat Müzesi'nin yöneticisi ressam Ender Güzey tarafından Alazeytin Mahallesi'ndeki 220 yıllık Zeytin Sarnıcı'nın üstünde 'İnsanlıktan İnsanlığa Yolculuk' isimli modern dans gösterisi düzenlendi. Koreografi ve düzenlemesinin Fransa'da yaşayan performans ve dans eğitmeni evli ve iki çocuk annesi 35 yaşındaki Dilek Dervişoğlu Champs yaptı. Etkinlikte Champs ile birlikte Fransız eşi Steven Champs (33) kızı Anjeline Champs (6) ve Bodrumlu dansçı Ceren Emre (39) yer aldı. Tarihi su sarnıcının üzerinde wrap ve meditasyonel müzikler eşliğinde başlayan ve yaklaşık 50 dakika süren performans Arthill Sanat Müzesi'ndeki heykeller ve resimlerin bulunduğu salonda sona erdi.

Yaklaşık 60 kişinin ilgiyle izlediği performansı Bodrum'da ilk kez sergilendiğini belirten Dilek Dervişoğlu Champs, "Ses, beden, mekan birlikteliğinin insan üzerindeki etkilerini ve yansımasını modern dans ile ifade etmeye ve adeta bir görsel şölene dönüştürmeye çalıştık. Bunun içinde tarihi su sarnıcı doğal ortam ve ünlü ressam ve heykeltıraşların eserleri ile performansımızı bütünleştirdik. Benzer etkinlikleri, Türkiye'de bulunduğumuz sürece düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

KAYNAK: DHA
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Bağlantılar: Muğla, Bodrum, Dans

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