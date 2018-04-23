Tarçınlı su ile yağlarınızı yakın!

Sabahları kendinizi hafiflemiş hissetmek istiyorsanız tarçınlı detoks suyunu mutlaka denemlisiniz.

Sağlık - 23.04.2018 12:08
Tarçınlı su ile yağlarınızı yakın!
Herkes tarafından tarçının yağ yakıcı etkisi olduğu biliniyor. Elma ve tarçın birleştiğinde, elmanın içerisinde bulunan antioksidan ve tarçının yağ yakıcı etkisi mükemmel bir detoks suyu tarifi hazırlamanıza yardımcı olacaktır.


İşte çok etkili detoks suyucu için gerekli malzemeler:

MALZEMELER

- 1 adet elma rendelenmiş veya dilimlenmiş
- 3 adet çubuk tarçın

YAPILIŞI

- 1 bardak ılık suyun içerisine dilimlenmiş elmaları ve çubuk tarçını ekleyip en az 15 dk bekletin. Yemeklerden 1 saat önce aç karnına tüketilmesi önerilir. Düzenli aralıklar ile detoks suyunu tüketebilirsiniz.
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