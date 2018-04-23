Tarçınlı su ile yağlarınızı yakın!

Sağlık - 23.04.2018 12:08

Herkes tarafından tarçının yağ yakıcı etkisi olduğu biliniyor. Elma ve tarçın birleştiğinde, elmanın içerisinde bulunan antioksidan ve tarçının yağ yakıcı etkisi mükemmel bir detoks suyu tarifi hazırlamanıza yardımcı olacaktır.- 1 adet elma rendelenmiş veya dilimlenmiş- 3 adet çubuk tarçın- 1 bardak ılık suyun içerisine dilimlenmiş elmaları ve çubuk tarçını ekleyip en az 15 dk bekletin. Yemeklerden 1 saat önce aç karnına tüketilmesi önerilir. Düzenli aralıklar ile detoks suyunu tüketebilirsiniz.