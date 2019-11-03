Tahamülü kalmadı: "O kadının adını duymak istemiyorum"

Arnavutköy’de bir gece kulübünden çıkarken görüntülenen Elisabeth Mas, Tuba Ünsal için, “O kadının adını duymak istemiyorum” dedi.İş insanı Caner Karaloğlu 2017’de evlendiği İspanyol model Elisabeth Masile 2018’de yollarını ayırmıştı.Elisabeth Mas kızları Mia’yı alıp ülkesine dönmüş, Caner Karaloğlu da bu arada Tuba Ünsal ile aşk yaşamaya başlamıştı.Çiftin boşanma davası velayet, nafaka, tazminat konularında anlaşamadıkları için devam ediyor.Elisabeth Mas ile Tuba Ünsal’ın iki ay önce Tarabya’da bir lokantada saç başa kavga etmeleri, ardından uzaklaştırma kararı çıkartmaları davanın uzamasına neden oldu.Elisabeth Mas önceki akşam Arnavutköy’deki bir kulübünden çıkarken görüntülendi.Elisabeth Mas “Tuba Ünsal ile olan kavgadan sonra eşiniz Caner Bey’le görüştünüz mü?” sorusuna şu tepkiyi verdi:“Kesinlikle hayır! Bir araya gelmedik, görüşmedik. O kadın hakkında konuşmak, yorum yapmak istemiyorum. Hatta mümkünse adını duymak istemiyorum.”