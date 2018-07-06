Survivor'da bir aşk bombası daha!
Serhat Akın, Survivor yarışmacıları Adem Kılıçcı ile Sema Aydemir'in aşk yaşadığını iddia etti.
Magazin - 06.07.2018 16:00
Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, İnternet üzerinden yaptığı yayınlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir dönem Survivor'da da yarışan Serhat Akın'ın daha önce Hadise için sarf ettiği sözler olay olmuştu. Eski futbolcu son yayında da çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Survivor'ın son şampiyonu Adem Kılıçcı ile Sema Aydemir'in aşk yaşadığı imasında bulundu.
Survivor'da sürpriz evlilik teklifi!İşte Serhat Akın'ın o açıklamaları:
"Sema Survivor"u giderken beni aradı. 'Adem filan bunlarla ben nasıl yapacağım adada' dedi. Bende dedim ki... 'Sen güçlü kadınsın git çocuğunun için mücadele et. Turabi ile görüş, Hakan ile görüş Adem ile görüş...' bu arada Sema, Adem ile Hakan Hatipoğlu'nu hiç sevmiyordu.
'Aynı takımda olduğunuz için takım ruhunu sağlamak için görüş' dedim. 'Ağlama, pes etme' dedim. Moral verdim, 'başarırsın' dedim. Ama ben şimdi kalkıp git 'Adem'le sevgili ol'
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