Survivor'da bir aşk bombası daha!

Magazin - 06.07.2018 16:00

Survivor'da sürpriz evlilik teklifi!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, İnternet üzerinden yaptığı yayınlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir dönem Survivor'da da yarışan Serhat Akın'ın daha önce Hadise için sarf ettiği sözler olay olmuştu. Eski futbolcu son yayında da çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Survivor'ın son şampiyonu Adem Kılıçcı ile Sema Aydemir'in aşk yaşadığı imasında bulundu."Sema Survivor"u giderken beni aradı. 'Adem filan bunlarla ben nasıl yapacağım adada' dedi. Bende dedim ki... 'Sen güçlü kadınsın git çocuğunun için mücadele et. Turabi ile görüş, Hakan ile görüş Adem ile görüş...' bu arada Sema, Adem ile Hakan Hatipoğlu'nu hiç sevmiyordu.'Aynı takımda olduğunuz için takım ruhunu sağlamak için görüş' dedim. 'Ağlama, pes etme' dedim. Moral verdim, 'başarırsın' dedim. Ama ben şimdi kalkıp git 'Adem'le sevgili ol'