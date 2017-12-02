"Beni izin almadan çekemezsin. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Poz isteyin, izin isteyin" diyen Kılıççı, eski sevgilisi ile yeniden bir araya geldiğini açıkladı.
Survivor Adem çıldırdı!
Sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülenen Adem Kılıçcı fotoğraflarını çeken magazincilere tepki gösterdi.Magazin - 02.12.2017 17:16
Survivor yarışmasının şampiyonlarından Adem Kılıçcı önceki gün sevgilisiyle Nişantaşı'ndaydı. Magazincilerinin kendisini görüntülemesine sinirlenen Adem Kılıçcı flaşlar patlayınca "Ne çekiyorsun ulan" diyerek habercilerin peşine düştü. Sevgilisi ise Kılıçcı'nın peşinden gelerek onu sakinleştirmeye çalıştı.
"Beni izin almadan çekemezsin. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Poz isteyin, izin isteyin" diyen Kılıççı, eski sevgilisi ile yeniden bir araya geldiğini açıkladı.
"Beni izin almadan çekemezsin. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Poz isteyin, izin isteyin" diyen Kılıççı, eski sevgilisi ile yeniden bir araya geldiğini açıkladı.
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