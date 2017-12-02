Survivor Adem çıldırdı!

Magazin - 02.12.2017 17:16

Survivor yarışmasının şampiyonlarından Adem Kılıçcı önceki gün sevgilisiyle Nişantaşı'ndaydı. Magazincilerinin kendisini görüntülemesine sinirlenen Adem Kılıçcı flaşlar patlayınca "Ne çekiyorsun ulan" diyerek habercilerin peşine düştü. Sevgilisi ise Kılıçcı'nın peşinden gelerek onu sakinleştirmeye çalıştı."Beni izin almadan çekemezsin. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Poz isteyin, izin isteyin" diyen Kılıççı, eski sevgilisi ile yeniden bir araya geldiğini açıkladı.