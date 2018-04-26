Süreyya Faruk'u affetmiyor!
Cuma akşamları Star Tv'de izleyici ile buluşan İstanbullu Gelin, geçtiğimiz hafta ekran başındakileri heyecan içinde bırakmıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı, izleyicisi daha çok meraklandı.
TV Dünyası - 26.04.2018 13:00
Önceki bölüm Faruk’un Adem’i hapse göndermek istediğini öğrenen Süreyya’nın Faruk'a sert sözleri 47. bölüm fragmanına damga vuruyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Adem’in yeni planına yönelik cümlesi de merak uyandırdı.
Yeni bölümde, Faruk’un gizli kamera görüntüleri eline geçen Süreyya, sevdiği adamın karanlık yüzüyle karşılaşmanın hayal kırıklığını yaşar ve bu kez öğrendiği şeyi Dilara ile paylaşır. Gözü eskisinden daha fazla kararan Adem’i durdurmak ise daha zor olacaktır. İşte İstanbullu Gelin'in 47. Bölüm Fragmanı:
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