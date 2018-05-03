Süper Lig 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
Trabzonspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
Fenerbahçe-Bursaspor: Fırat Aydınus
Gençlerbirliği-Antalyaspor: Halis Özkahya
Beşiktaş-Kayserispor: Barış Şimşek
Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
Süper Lig 32. hafta hakemleri açıklandı!
Süper Lig 32. hafta hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.Spor - 03.05.2018 11:34
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