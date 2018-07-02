Şükran Ovalı nikah şahidini unutmadı!

Magazin - 02.07.2018 10:33

Caner Erkin ve Şükran Ovalı işi abarttı!

Geçen yıl ocak ayında Roma’da futbolcu Caner Erkin ile nikah masasına oturan Şükran Ovalı, şimdilerde kızı Mihran'ı kucağına almak için gün sayıyor. Şükran Ovalı bir yandan hamilelikle ilgili paylaşımlarda bulunurken, bir yandan da değer verdiği dostlarının özel günlerini kutluyor.Roma’daki nikahı sırasında bu özel ana şahitlik eden Büşra Pekin’in doğum gününü kutlamayı unutmayan Şükran Ovalı, birlikte çekilmiş fotoğraflarından birini paylaştı ve üzerine "Canım 'Büş' iyi ki doğdun, iyi ki benim canım oldun. Hep yan yana bir ömür huzurla, sevgiyle geçsin canım’ notunu düştü.