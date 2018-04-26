Şükran Ovalı kızının adını açıkladı!
Şükran Ovalı daha önce kızının adını rüyasında gördüğünü ve açıklamak istemediğini dile getirmişti. Ovalı fikrini değiştirip kızının adını açıkladı.
Magazin - 26.04.2018 09:59
Ocak 2017'de Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, oyuncu Şükran Ovalı ile dünyaevine girmişti. Erkin, 2016'da boşandığı Asena Atalay'dan olan oğlu Çınar'dan sonra ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.
5 aylık hamile Şükran Ovalı, 'Onların Öyküsü' isimli kitapta 'Kilitli Dolap' öyküsünü kaleme aldı. Şükran Ovalı 'Kızımın adını öyküde geçen Mihran koyacağım' diyerek kızının adını açıkladı.
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