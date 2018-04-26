Şükran Ovalı kızının adını açıkladı!

Magazin - 26.04.2018 09:59

Şükran Ovalı isim koçunun kapısını çaldı!

Ocak 2017'de Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, oyuncu Şükran Ovalı ile dünyaevine girmişti. Erkin, 2016'da boşandığı Asena Atalay'dan olan oğlu Çınar'dan sonra ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.5 aylık hamile Şükran Ovalı, 'Onların Öyküsü' isimli kitapta 'Kilitli Dolap' öyküsünü kaleme aldı. Şükran Ovalı 'Kızımın adını öyküde geçen Mihran koyacağım' diyerek kızının adını açıkladı.