Stilde minyon kadınlar

Eğer boyunuz bir altmış beşin altındaysa yapmanız gerekenler...

Moda - 08.12.2017 12:03

Eğer boyunuz bir altmış beşin üzerinde değilse hata yapmayın. Minyonların uzak durup dikkat etmesi gereken pek çok püf noktalar vardır. Hepimizin ayna karşısına geçtiğinde sıkıntıyla baktığı bir sıkıntıdır; boyumuzu kısa gösteren elbiseler. Herkeste mini gibi duran kısa ceket bizde midi olmuştur. Ama üzülmeyin, uzak durduğunuz kıyafetleri birkaç giyim hilesiyle istediğiniz görünüme çevirebilirsiniz.



Şunu bir kenara not edin, özellikle rahatlık ve son zamanlarda göz dolduran sokak modası salaşlık trendine kapılıp gitmeyin. Çünkü 2017 bitse bile biliyoruz ki 2018 de kış koleksiyonları hazırlıkları neredeyse başladı ve yine salaşlık ön plana alındı. Modacıların büyük beden tutkusu depreşti, kullanıcıların rahatlığı kaşındı yapacak bir şey yok. Başında da dediğim gibi eğer minyonsanız, baştan aşağı salaş, bol parçalar boyunuzu olduğunuzdan daha kısa ve kilolu gösterecektir. O yüzden her zaman ilk tercihleriniz A kesim elbiseler olmalıdır. Salaşlığı tamamen bırakın demiyorum, sadece bedeninizi tanıyın ve ona uygun bir yol çizin. Mesela salopetler tercih edebilirsiniz. Midi boy yerine crop ceket, ara boylarda biten değil ya tam boy ya diz üstü biten etekler sizi olduğunuzdan uzun gösterecektir. Mesela yüksek bel etek ya da pantolonlara dolabınızda yer açın, bu hilenin modası hiç değişmez. Zaten 2018 yılında da bu avantaj devam edeceğine göre siz de yüksek bel akımına kapılın. Ama şu hatayı artık yapmayın! Kazak ve gömlekleri dışarı bırakmak yerine içe sokarak, bel vurgusunu, boy hilesini hesaba katmayı unutmayın. Zaten bu sene Tarçın ve kırmızı modasıyla çalkalanacağımıza göre, avantaj sizden yana. Fakat bunu dezavantaja çevirmeyin. Mesela kontrast yerine, ton sür tonu kendinize huy edinin.



Artık kimse elinde valiz gibi çanta taşımıyor fark ettiyseniz, o yüzden bu avantajı da kullanın, büyük çantalardan uzak durun! Mesela uzun boylularda çok şık durmayan kemer aksesuarı minyon kadınların en büyük keyfi olmalı. Ve vazgeçemeyeceğiz şey yine “Topuklular olsun.” Tak tak olmaya devam ediyoruz…



YAZI: Kamuran Akdemir

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