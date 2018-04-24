Star Tv'de artık daha az dizi yayınlanacak!

Bu sezon dizilerle müthiş bir mücadele içerisine giren kanallar, artık yeni sezon için yeni bir politika belirlemek zorunda kaldı. Kanallar açısından onlarca dizinin büyük hazırlıklarla ekrana gelip, birkaç bölüm sonra final yapmasıyla çok şaşırtıcı bir sezon yaşandı.

TV Dünyası - 24.04.2018 10:29

Daha önceki zamanlarda da büyük hazırlıklarla reytinge kurban giden birçok dizi olmuştu. Ancak Eylül ayından beri bu durum, izleyiciyi de kanalları da çok yordu. Bu sebeple Star Tv, yeni sezonda daha az dizi yayınlama kararı aldı.



Reyting kurbanı olan dizileri yüzünden kanallar nadasa gidecek gibi duruyor. Onca pahalı prodüksiyon, reytingleri düşük olduğu için reklam alamayınca, kanallara da zarar ettirmeye başladı. Malum, bir dönem meşhur isimlere ödenen ücretler de son dönemde dudak uçuklatan rakamlara ulaşmıştı.



Kanallar şimdilerde ise genç yüzler bulma telaşında. Hem daha uygun ücret alacaklar hem de artık yüzleri eskiyen star oyuncuların da dizileri kurtaramadığı ortaya çıkınca yeni yüzler şart olmaya başladı.

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