Söz'e sürpriz ziyaret!

TV Dünyası - 23.04.2018 11:02

Los Angeles, Kaliforniya menşeli Pulsar Media ve TDAG (Türk Dizilerini Sevenler Grubu) grubunun organize ettiği, Türk Havayolları ve Hilton Otelleri’nin sponsorluğunda gerçekleşen “Hollywood’dan İstanbul’a: Hikaye Anlatımıyla Köprüler Kurmak” konulu konferans nedeniyle Amerikalı Türk dizileri hayranı bir grup Türkiye’ye geldi. 2 hafta süreyle Türkiye'de kalan ve Türk yapımcı, yönetmen ve oyuncularla buluşan 'Türk Dizilerini Sevenler Grubu' üyeleri, Türk dizilerinin Amerika’da daha yaygın bir şekilde gösterilmesi konusunda düşüncelerini belirtti.Amerikan televizyon dünyasından isimlerin ayrıca eleştirmen, senarist ve yapımcıların aralarında olduğu kafile, hayranı oldukları ‘SÖZ’ dizisinin setinde çok sevdikleri oyuncularla bir araya geldi.Amerikalılar, Türk dizilerini Netflix üzerinden izlemeye başladıklarından itibaren kısa sürede ‘SÖZ’ dizisinin hayranı olduklarını ve her hafta canlı yayında Türkçe bilen üyelerinin de yardımıyla diziyi kaçırmadan izlediklerini belirttiler. Dünyanın ikinci en büyük dizi üreticisi olan Türkiye ile kendi ülkeleri ABD arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi amacıyla buraya geldiklerini dile getiren ekip, ‘SÖZ' dizisinin oyuncuları Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Aytaç Şaşmaz, İlayda Ildır ve Yağmur Ün ile hatıra fotoğrafı çektirip sohbet ettiler.