Söz dizisine flaş transfer!

Adından sürekli söz ettiren ve Altın Kelebek Ödül geccesinde ödüllerini alan Söz dizisine izleyicilerin yoğun isteğine dayanamayarak flaş bir transfer gerçekleştirildi.

TV Dünyası - 12.12.2017 14:01
Söz dizisine flaş transfer!
Arka arkaya çektiği reklamlarla adından söz ettiren ve sinema filmleri ile yoluna devam eden Alper Üstündağ, Star TV'de yayınlanan 'Söz' dizisi ile uzun süre sonra dizi serüvenine geri döndü.

Birkaç bölüm konuk oyuncu olarak 'Söz' dizisine dahil olan ve harita sınırımızdaki Türk Büyükelçiliği'nin Polis Özel Harekat Komiseri rolünü üstlenen Alper Üstündağ, "Günler öncesinde yayınlanan fragman sonrası takipçilerim tarafından mesaj yağmuruna tutuldum. Dizi yayınlandığında ise çok olumlu tepkiler aldım" dedi.

Ünlü oyuncu, "Hem gönderilen olumlu mesajlar hem de doğru bir projede yer almak beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Alper Üstündağ izleyici ile böyle buluşmuştu:


YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

TV DÜNYASI HABERLERİ

  • O dizinin kadrosu belli oldu!
  • "Çok korkuyorum Celasun"
  • Ali Asaf nasıl kurtulacak?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Üzerinde kara bulutlar dolaşıyor
  • Yeni bir aşk mı başlıyor?
  • 'Aşk ve Mavi'ye 4 ödül birden!
  • Kıyasıya rekabet ettiler!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sette korkutan patlama!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Adriana Lima: Artık soyunmayacağım!
  • Özcan Deniz bebeğinin cinsiyetini açıkladı!
  • RTÜK, Çukur'un öpüşme sahnesini affetmedi!
  • Burcu Biricik'e Çağatay Ulusoy sorulunca...
  • Eski dostlar düşman oldu!
  • Sinem Öztürk: Oscar’ın Ayla’ya ihtiyacı var
  • 'Aşk ve Mavi'ye 4 ödül birden!
  • İrem Derici'den şaşırtan yorum!
Adriana Lima: Artık soyunmayacağım!