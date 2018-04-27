Söz dizisinden Ece Seçkin sürprizi!

TV Dünyası - 27.04.2018 12:18

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Söz'ün 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Ece Seçkin, izleyici karşısına çıkıyor. "Gözün Arkada Kalmasın" sloganıyla dikkat çeken dizinin yeni bölümünde Seçkin, dizide yine kendisi olarak rol alacak.Ece Seçkin, gizli bir operasyonda olan Karabatak ile tesadüfen karşılaşacak. Hiç beklenmedik bir anda gerçekleşecek olan bu karşılaşma, Nazlı ve Karabatak'ın ilişkisinde yanlış anlaşılmalarla dolu büyük krizler yaşanmasına neden olacak.