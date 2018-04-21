Sosyal medyayı yıktı geçti!

Star Tv'de yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yağız karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul, rol arkadaşı Deniz Baysal ile birlikte Kanal D'de Beyaz Show'un konuğu oldu.

Magazin - 21.04.2018 20:00
Sosyal medyayı yıktı geçti!
Rol aldığı dizide kaş hareketleriyle sosyal medyanın konusu olan Çağlar Ertuğrul'a Beyaz Show ekibi tarafından kaş hareketlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bir video hazırlandı.


Ertuğrul, videoyu izleyince hem kendisi hem de izleyenler kahkalara boğuldu. Beyazıt Öztürk’ün esprili sunumuyla ekrana gelen anlarda Deniz Baysal da kahkahalarını tutamadı.

Sosyal medyada Çağlar Ertuğrul'un kaşları için hazırlanan esprili video hakkında binlerce tweet atıldı.

İşte tweetlerden bazıları:

- Şu sahneleri sırıtarak izliyorum.

- Gerçek bir trolsün.

- Adeta tüm Türkiye'nin modu oldu.

İşte Çağlar Ertuğrul'un kaşları için hazırlanan esprili video:

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