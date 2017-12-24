Sosyal medyada 'AsFer' çılgınlığı!

TV Dünyası - 24.12.2017 21:00

Kanal D'de ekrana gelen “Siyah Beyaz Aşk”, bir fenomen çift yarattı. Başrol oyuncuları İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay’ın canlandırdığı Ferhat ve Aslı karakterlerine ilgi giderek artıyor. AsFer hayranları, her Pazartesi mesajlarıyla ikiliyi Twitter’ın TT listesine taşıyor.