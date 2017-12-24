Kanal D'de ekrana gelen “Siyah Beyaz Aşk”, bir fenomen çift yarattı. Başrol oyuncuları İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay’ın canlandırdığı Ferhat ve Aslı karakterlerine ilgi giderek artıyor. AsFer hayranları, her Pazartesi mesajlarıyla ikiliyi Twitter’ın TT listesine taşıyor.
Sosyal medyada 'AsFer' çılgınlığı!
Siyah Beyaz Aşk'ın Aslı'sı ve Ferhat'ı için sosyal medyada ilgi giderek atıyor.TV Dünyası - 24.12.2017 21:00
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Bağlantılar: Siyah Beyaz Aşk, İbrahim Çelikkol, Birce Akalay
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