Ünlü popçu Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, geçen şubat ayında sevgili olmuş, 6 ayın sonunda ise olaylı şekilde ayrılmıştı. Sütşurup'un “Mustafa'da midemi bulandıran şeyler vardı” sözlerinin üzerine Sandal konuşmama kararı aldırdı.
Karara göre, bu aşkla ilgili haber ve yorum yapılması yasaklandı. Melis Sütşurup da alınan karara itiraz etti. Eski sevgilisinin yalan beyanla bu kararı aldırdığını öne süren Sütşurup’un itirazı, mahkeme tarafından kabul edildi. (Kaynak: aksam.com.tr)
Son gülen Melis Sütşurup oldu! Mahkemeden Mustafa Sandal'ı şoke eden karar!
Şarkıcı Mustafa Sandal, eski sevgilisi Melis Sütşurup'un ayrılık sonrası açıklamalarından rahatsız olmuş ve konuşma yasağı aldırmıştı. Bunun üzerine Sütşurup, Sandal’ın aldırdığı konuşmama kararına 'yalan beyanda bulundu' diyerek itiraz etti, mahkeme onayladı.
30.10.2019 16:39 Magazin