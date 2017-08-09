Soldado'da mutlu son

Sarı-Lacivertli Yönetim Villareal'in santraforu Soldado ve kulübü ile anlaşma sağladı. 32 yaşındaki futbolcunun transferinin gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Futbol - 09 Ağustos 2017 12:15
Soldado'da mutlu son
Fenerbahçe yönetimi transfer taarruzunu sonlandırmak için dün düğmeye basmıştı.

Sarı-lacivertliler bir golcü, bir stoper, bir forvet arkası ve bir de hücumcu kanat oyuncusunu kadroya katmanın hesaplarını yaparken, bu çalışmaları sonlandırmak için Hasan Çetinkaya, Mahmut Uslu ve Ali Yıldırım dün İspanya'ya uçtular. Başkan Aziz Yıldırım da İstanbul'da transferlerin müjdesini verip isim açıklamadı.

İspanya'da Villareal'in santraforu Soldado'nun transferini bitirmek için harekete geçen sarı-lacivertiler 32 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaştıktan sonra kulübü ile de mutlu sona ulaştı. Piyasa değeri 8 milyon Euro görünen Soldado'nun Villareal ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunduğu için bu rakam daha aşağı çekildi. Resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.

Soldado'nun ardından sarı-lacivertli heyet Chelsea'nin 21 yaşındaki oyuncusu Kenedy için İngiltere'ye geçecek. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan sol bek ve sol kanat oyuncusu için kiralama teklifi yapılacak.

Öte yandan Zenit'in oyun kurucusu Giuliano için de Fenerbahçe'nin sona yaklaştığı öğrenildi.

KAYNAK: DHA
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