Şok iddia! Özcan Deniz'le Feyza Aktan'ın boşanma sebebi Meryem Uzerli mi?

Özcan Deniz ile Feyza Aktan, Haziran ayında evliliklerini sonlandırmıştı. Ayrılığın perde arkasından Meryem Uzerli çıktı. İddiaya göre Feyza Aktan, eşi Özcan Deniz'in 2017'de 'Öteki Taraf' filminde başrolü paylaştığı Meryem Uzerli'yle yakınlığını kıskandı.Takvim'de yer alan habere göre, o dönem 4 aylık hamile olan Aktan, iddiaya göre Deniz'in Uzerli ile filmdeki ateşli öpüşme karelerini basında görünce o sahneyi izlemek istedi. Buna izin vermeyince Aktan'la tartışan Deniz'in "Feyza, hamile olduğu için hassas. Onu, bunun bir iş olduğuna ikna edemiyorum" dediği öne sürülmüştü. Konuşulanlara göre Aktan'ın kıskançlığı öyle bir boyuta ulaştı ki genç kadın, Uzerli'nin Deniz'e attığı dostane mesajlarla bile çileden çıktı..Hatta bir diğer iddiaya göre sanatçı, Aktan'ın Meryem Uzerli takıntısını boşanma dilekçesine dahi taşıdı. Boşanmadan bir ay sonra Deniz'le barışan Aktan, sanatçının yeni projesinde Uzerli ile çalışmak istediğini öğrenince yine kriz çıkardı. Deniz de yeniden ayrılık kararı aldı..Aktan, geçtiğimiz aylarda saçlarını adını bile duymak istemediği Uzerli gibi sarıya boyatmıştı.