Siyah İnci'den ilk kareler geldi!

Uzun süredir merakla beklenen ‘Siyah İnci’ dizisinin setinden ilk fotoğraflar geldi.

Dizi - 08 Ağustos 2017 20:10
Siyah İnci'den ilk kareler geldi!
Eylül ayında yayınlanması planlanan ‘Siyah İnci’ dizisinin setinden görüntüler gelmeye başladı.

Çekimleri Çeşme Ildır’da başlayan, dizinin başrollerinde Hande Erçel, Tolgahan Sayışman ve Berk Hakman yer alıyor. Yeni sezonda seyirciyle buluşacak olan dizinin diğer oyuncuları: Merve Polat, Hüseyin Avni Danyal, Nurseli İdiz Burak Altay, Çağla Demir, Yeşim Büber, Melis Sezen, Mehmet Mehmedof.

Dizi, heyecanlı hikayesi ile izleyici karşısına çıkacak.

Hazal ve Kenan Aşkı çok konuşulacak
Birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal (Hande Erçel) ve Kenan’ın (Tolgahan Sayışman) aşkı, Vural’ın (Berk Hakman) kasabaya gelişi ve Hazal ‘ı elde etmek için her şeyi göze alması ile değişecek ve iki sevgilinin hayatları alt üst olacak.

Yönetmenliğini Erol Özlevi’nin, senaristliğini Yekta Torun‘un yaptığı dizi yakında ekranlarda olacak.

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