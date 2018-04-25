Sivilce ve lekelerinizi kapatabilirsiniz!

Yüzünüzdeki sivilcelerden veya sivilce izlerinden rahatsız oluyorsanız, bu yöntemlere dikkat etmelisiniz.

Güzellik - 25.04.2018 13:58

Her kadının vazgeçilmezi olan makyajın en önemli nedeni var olan kusurları kapatmak. Güzelleşmenin ilk adımı da bu. Yüzünüzdeki sivilcelerden veya sivilce izlerinden rahatsız oluyorsanız, uygun bir kapatıcıyla bu sorunu çözebilirsiniz. Ancak sadece kapatıcı sürmek, pürüzsüz bir cilde ulaşmanızı sağlamaya yetmeyebilir. Aşağıdaki adımları takip ederek, en doğal şekilde sivilce ve izlerinin görüntüsünü yok edebilirsiniz.



Sivilce lekelerini kapatmak için:



1. İlk olarak cildinizi nemlendirmek için nemlendirici ya da baz sürün. Çünkü cildinizin nemli olması kapatıcıyı daha rahat uygulamanızı sağlayacaktır. Unutmayın ki cildinizdeki sivilceleri kapatmanın asıl amacı, cilt tonunuzu eşitlemek ve cildinizde pürüzsüz bir görüntü oluşturmak için fondöten ya da kapatıcı ile lekeyi kapatmaktır.



2. Fondöteninizi hafif fırça hareketleri ile cildinize uygulayın. Kapatıcıyı sivilcelerinizin üstüne uygularken ise parmaklarınızdan da yararlanın. Parmaklarınızdaki sıcaklık, kapatıcının cildinizde daha iyi dağılmasına yardımcı olur ve hafif bir uygulama oluşturur.



3. Transparan pudrayı, allık fırçası boyutu kadar bir fırça kullanarak tüm yüzünüze uygulayın.



Sivilceleri kapatmak için:



1. Sivilceyi kapatacağınız bölgenin nemsiz ve yağsız olduğundan emin olun.



2. Sivilce olan bölgenin parlamasını önlemek için bir kat pudra sürün.



3. Kapatıcıyı, küçük kapatıcı fırçası ile sivilcenizin olduğu bölgenin üzerine uygulayın. Sivilce bölgesinin cildin geri kalan kısımları ile aynı tona ulaşana kadar kapatıcıyı sivilcenizin üstüne sürün. Aynı tona ulaşmak için kapatıcıyı birden fazla kat sürmek zorunda kalabilirsiniz. Bu işlemi yaparken kapatıcıyı mümkün olduğunca ince uygulamaya ve tampon hareketleri ile sürmeye çalışın.



4. Sivilcenizi kapattıktan sonra fazla nemi almak için tampon hareketleri ile cildinize uygulayın. Daha sonra kapatıcıyı sabitlemek için fırça yardımı ile transparan pudra sürün. Böylece uyguladığınız kapatıcı makyaj daha uzun süre cildinizde kalacaktır.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.