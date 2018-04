Sinemada Meşhur Bar Müzikleri!

Sinema - 23.04.2018 12:33

Uma Thurman’ın John Travolta ile yaptığı meşhur danstan Tom Cruise’un herkesi hayran bırakan kokteyl hazırlamaları, Edgar Wright filmlerinin eğlenceli bar kavgalarından Venesso Ferlito’nun Death Proof filmindeki unutulmaz dansına kadar sinemadaki birçok bar sahnesi, günlük yaşantımıza da yansımış ve o unutulmaz şarkılara gittiğimiz barlara ve kafelere de rastlamaya başlamıştık.Bazen “Bu şarkı hangi filmde vardı?” sorusunu düşündürse de çaldığı anda yerinde duramadığımız ve tıpkı o sahnedeki karakterler gibi dans etmeye başladığımız keyifli dakikalar yaşıyoruz.İşte Sinemada Bar Müzikleri Şarkı Listesi ve Şarkının Çaldığı Sahneler:Chuck Berry – You Never Can Tell (Pulp Fiction)Ry Cooder – All Shook Up (Cocktail)The Georgia Satelittes – Hippy Hippy Shake (Cocktail)Queen – Don’t Stop Me Now (Shaun Of the Dead)Blondie – One Way Or Another – (Coyote Ugly)Royal Crown Revue – Hey Pachuco! (Mask)Heaven 17 – Temptation (Trainspotting)White Virgins – Turn of the Lights (Belgica)The Subways – Rock’N’Roll Queen (Rock’N’Rolla)Queen – Radio Ga Ga (T2 Trainspotting)