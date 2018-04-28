Sinan Akçıl'ın ikiz kardeşleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla kardeşlerini programında ağırlayan Sinan Akçıl ‘’Bugün benim için en farklı sahne oldu‘’ diyerek mutluğunu dile getirdi. Sinan Akçıl babası için ise "En çok saygı duyduğum adamı ağırlamaktan gurur duyuyorum’’ ifadelerini kullandı. Babasıyla bir projesi olacağını açıklayan Akçıl, "Bunun ilk denemesini bugün burada yapacağız" dedi.Sinan Akçıl’ın babasının ilk evliliğinden olan kendinden 8 yaş büyük ablası birkaç yıl önce çıkıp gelmişti. Ardından da babası Saim Akçıl üçüncü evliliğinden ikiz çocuk sahibi oldu. Böylelikle Akçıl’ın kardeş sayısı 4’e çıktı. Ünlü şarkıcı "Bir anda büyük bir aile olduk benden 28 yaş küçük ikiz kardeşlerine bakacağını’’ söyledi.