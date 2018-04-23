Sinan Akçıl'dan eleştirilere yanıt geldi!

Sarıyer Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlediği konserde sahne alan Sinan Akçıl, 11 ülkeden bine yakın çocuk ve birçok hayranına müzik şöleni yaşattı. Akçıl, konser öncesi de muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı.

Magazin - 23.04.2018 17:20
Sinan Akçıl'dan eleştirilere yanıt geldi!
Sarıyer’de sahneye çıkan ünlü sanatçı Sinan Akçıl, konserden önce spor tutkusundan yeni çıkardığı şarkısına ve kendisine laf atan müzik eleştirmeni Naim Dilmener’e kadar birçok soruyu samimiyetle yanıtladı.

Sinan Akçıl yine zirvede!

Sinan Akçıl yine zirvede!



Akçıl, 11 ülkeden bine yakın çocuğun geldiği ve birçok hayranının da bulunduğu konser öncesi heyecanlı olduğunu dile getirdi.


Yeni çıkardığı “Demesinler” şarkısı için düet yaptığı arkadaşı Melda Gürbey’yi de yanına çağıran Akçıl, kısa sürede 2 milyon tıklanmayı geçtiklerini belirterek şarkıya yoğun bir ilginin olduğunu ifade etti.

Sinan Akçıl ekranda da fark yarattı!

Sinan Akçıl ekranda da fark yarattı!



Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde kendisine “Sinan Akçıl’da şarkı söyleyecek ses yok” diyen Naim Dilmener sorulunca ise; “Onun ismini ben de unuttum. “N” ile başlıyordu… Naim dede… Bana ve sevdiğim herkese, Ajda’ya bile dil uzatan bir adam. Onu hala müzik eleştirmeni diye tutuyorlar ben de anlamıyorum. Yapacak bir şey yok! Bu tarz kötü niyetli insanlar oldukça halk bizi daha fazla seviyor. Ona da sevgilerimizi iletiyoruz.” yanıtını verdi.
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