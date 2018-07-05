Sinan Akçıl yaz ekranına renk katmaya geliyor!

Müzik - 05.07.2018 16:50

Geçtiğimiz sezon TRT Müzik ekranların da birbirinden ünlü sanatçı dostlarını ağırlayan Sinan Akçıl kısa bir aranın ardından programa kaldığı yerden devam ediyor. Sinan Akçıl ile Farklı Sahne bu kez yaz konseptiyle Boğaz'ın kenarında konuklarını ağırlayacak.Kıbrıs konserinin ardından direkt programa yetişecek olan Akçıl’ın bu akşam ki konukları Serdar Ortaç, Belma Şahin ve başarılı oyuncu Ümit Erdim olacak. 22:15'de başlayacak olan program TRT Müzik'te canlı olarak yayınlanacak.