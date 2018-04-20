Sıla, onuncu dövmesini yaptırdı!

Magazin - 20.04.2018 12:03

Duygusal parçalarıyla gönüllere taht kuran Sıla, önceki gecce Kadıköy’deki bir dövme stüdyosunda sol ayak bileğine gül dövmesi yaptırdı. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmayan popçu, ''Yoğun bir tempo içindeyiz. Kısa bir ara oldu ve ben de arkadaşıma gelip onuncu dövmemi yaptırdım. Anlamını açıklamak istemiyorum'' dedi.Sıla arabasındaki kırmızı gülleri ise sürekli gittiği lokanta çalışanlarının hediye ettiğini söyledi.Vücudunda birden fazla dövme bulunan Sıla daha önce dövmeleriyle ilgili açıklama yapmıştı. Sıla dövmeleriyle için, "Boynumdaki japon gülü. Japonlar eskiden birbirlerine kişisel savaş ilan ettikleri zaman bu güllerden bırakırlarmış. Mücadeleci bir ruh bana hitap ettiği için boynumda o var. Elimdeki dövme annem ve babamın baş harflerini taşıyor, özellikle nikah yüzüğü gibi'ki onların aşkına çok hürmet ettiğimden. Sırtımda iki tane melek var. O melekler değişken ruh halimi temsil ediyor. Her tarafım dövme tır şoförü gibi... Kolumda da hat sanatında 'herşey aşktan' yazıyor. Hat çok ilgi duyduğum bir alan.." demişti.