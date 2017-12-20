Yazar Metin Hara ile dünyaca ünlü manken Adriana Lima aşkı geçtiğimiz yaza damga vurmuştu. Ünlü manken Adriana Lima ile Metin Hara ilişkisine tüm dünya şaşırmış, inanmakta güçlük çekmişti. Metin Hara yaptığı bir açıklamada "Küçük bir şiir ve müzik kutusu bu aşkı başlattı" demişti. Adriana ise, "Aşkı seçtim" açıklamasını yapmıştı. Tüm yaz boyunca magazincilere boy boy fotoğraflar veren çiftin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Adriana Lima, Metin Hara'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Metin Hara ise Brezilyalı modeli takip etmeye devam ediyor.
Adriana Metin Hara'yı terk mi etti?
Yazar Metin Hara ile dünyaca ünlü manken Adriana Lima aşkı geçtiğimiz yaza damga vurmuştu. Peki bu aşk bitti mi?Magazin - 20.12.2017 09:28
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