Geçmişten bugüne sevilen şarkılarını 5 gün boyunca Egeliler için seslendirecek olan Sibel Can, Ege turnesinde yeni albümünden şarkılarına da yer verecek. Ege turnesi kapsamında sırasıyla Ayvalık, Altınoluk, Çeşme, Bodrum ve Marmaris’te sahne alacak olan deneyimli sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlere sevilen şarkılarının yanı sıra danslarıyla da unutulmaz anlar yaşatacak.
Konser Programı
8 Ağustos Salı
Ayvalık Amfi Tiyatro
9 Ağustos Çarşamba
Altınoluk Amfi Tiyatro
11 Ağustos Cuma
Çeşme Amfi Tiyatro
12 Ağustos Cumartesi
Bodrum Antik Tiyatro
13 Ağustos Pazar
Marmaris Amfi Tiyatro
Sibel Can'dan Ege turnesi!
Harbiye Konseri’nde İstanbul seyircisine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatan Sibel Can, başarılı İstanbul konserinin ardından şimdi de Ege turnesi ile sevenleriyle buluşuyor.Müzik - 07 Ağustos 2017 12:26
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