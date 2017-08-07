Sibel Can'dan Ege turnesi!

Harbiye Konseri’nde İstanbul seyircisine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatan Sibel Can, başarılı İstanbul konserinin ardından şimdi de Ege turnesi ile sevenleriyle buluşuyor.

Müzik - 07 Ağustos 2017 12:26

Geçmişten bugüne sevilen şarkılarını 5 gün boyunca Egeliler için seslendirecek olan Sibel Can, Ege turnesinde yeni albümünden şarkılarına da yer verecek. Ege turnesi kapsamında sırasıyla Ayvalık, Altınoluk, Çeşme, Bodrum ve Marmaris’te sahne alacak olan deneyimli sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlere sevilen şarkılarının yanı sıra danslarıyla da unutulmaz anlar yaşatacak.



Konser Programı

8 Ağustos Salı

Ayvalık Amfi Tiyatro



9 Ağustos Çarşamba

Altınoluk Amfi Tiyatro



11 Ağustos Cuma

Çeşme Amfi Tiyatro



12 Ağustos Cumartesi

Bodrum Antik Tiyatro



13 Ağustos Pazar

Marmaris Amfi Tiyatro

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